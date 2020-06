Città di Castello: da oggi riapre l’URP

Da oggi, giovedì 11 giugno 2020, è riaperto l’URP Sportello del cittadino con gli accessi contingentati (un cittadino per volta) e con la possiblità di usufruire anche dei servizi telefonicamente al 0758529232 e numero verde 800969102. Per il momento i servizi degli sportelli del consumatore sono sospesi così come lo sportello RAI. Per tutte le altre esigenze il personale dell’URP è a disposizione della cittadinanza tutti i giorni dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 13 e il lunedi e il giovedi dalle 15,30 alle 18. Il sabato dalle 9 alle 12.

