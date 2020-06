Città di Castello: da oggi riapre il digipass

Riapre il servizio Digipass della Zona Sociale 1 a Città di Castello, nei locali della Biblioteca Carducci a piano terra. A seguito delle misure emanate in materia di contenimento dell’emergenza da Covid-19, a partire dal 1 aprile 2020, l’attività è stata effettuata da remoto telefonicamente attraverso i numeri telefonici 075 852 3171 e 075 900 2686 e finalizzata a garantire, in linea con le azioni intraprese dal Governo per la “solidarietà digitale”, il supporto alle persone, i professionisti e le aziende a continuare la propria attività e mantenere le proprie abitudini di vita, rispettando al tempo stesso le disposizioni normative dei vari decreti finalizzati al contenimento e il contrasto del diffondersi del virus sull’intero territorio nazionale. Le nuove disposizioni permettono però di ripartire da oggi con queste modalità: il Martedì 15:00 / 18:00; il Mercoledì 15:00 / 18:00; il Giovedì 9:00 / 13:00 – 15:00 / 18:00; il Venerdì 9:00 / 13:00 – 15:00 / 18:00; Sabato 9:00 / 13:00. Il servizio sarà fruibile agli utenti di tutti i comuni della Zona Sociale 1 aderenti, nei locali del Digipass, anche su appuntamento, esclusivamente per il supporto e l’assistenza sui servizi digitali. Il servizio non potrà essere utilizzato come luogo di accesso alle infrastrutture messe a disposizione dalla sede (PC, Wi-Fi, sala eventi, …). Il servizio erogato attraverso i numeri telefonici 075 852 3171 e 075 900 2686 rimarrà comunque attivo, nelle stesse modalità, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30; tramite email all’indirizzo digipass@cittadicastello.gov.it.

