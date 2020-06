Tamponamento in Viale Nazario Sauro, coinvolte tre auto. Sul posto due ambulanze del 118 e la Polizia municipale

Martedi 9 giugno alle ore 17:30 si è verificato un tamponamento in Viale Nazario Sauro, coinvolte tre autovetture: una condotta da un uomo di 42 anni, una da una donna di 47 anni con a bordo la figlia di 6 anni e una terza condotta da una donna di 29 anni con a bordo il marito, tutti residenti a Città di Castello. Sul posto, per i rilievi di legge, e per regolare il traffico, molto intensi data l’ora, due pattuglie della Polizia Municipale di Città di Castello, coordinate dal Cap. Andrea Rondoni, che provvedevano ad effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro e regolare il traffico, intenso. Intervenute due ambulanze del 118 per soccorrere soccorso le persone coinvolte. Dopo i primi accertamenti la conducente di un auto e la figlia che aveva a bordo, il conducente di un altra auto e il passeggero di un altra, sono stati trasportati al pronto soccorso del nosocomio tifernate . Il tratto di Viale Sauro interessato dal sinistro è stato chiuso al traffico per circa un ora, questo per consentire in tutta sicurezza le operazioni di soccorso da parte del 118, i rilievi da parte della Polizia Municipale e la rimozione dei veicoli incidentati.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati