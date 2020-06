Montone – Le Commissioni consiliari approvano proposte a sostegno della comunità

Nel palazzo del Comune di Montone si sono riunite le Commissioni consiliari permanenti, che hanno condiviso all’unanimità alcune proposte finalizzate a supportare la comunità in questo periodo così difficile e di grave crisi economica, a seguito del Covid-19.

L’incontro ha confermato e definito alcune scelte già prese dalla giunta comunale, che, proprio per aiutare le persone in difficoltà a causa della pandemia, aveva già sospeso tutte le tassazioni, in attesa di reperire risorse sufficienti a supportare chi ha avuto delle oggettive penalizzazioni dai decreti che si sono susseguiti nei mesi scorsi.

Di fatto, grazie alle rinegoziazioni dei mutui in essere e alle risorse che arriveranno dallo Stato centrale, sarà possibile fin da ora praticare alcune riduzioni che alleggeriranno la pressione fiscale sui contribuenti.

In particolare, per le famiglie che hanno bambini e ragazzi che frequentano la scuola di Montone è prevista la riduzione del 40% del contributo per il trasporto scolastico e la riduzione della tariffa della mensa rispettivamente di 3 mensilità per la scuola primaria e secondaria e di 4 mensilità per l’infanzia. Per chi ha già pagato l’intero importo sarà possibile congelarlo fino a settembre con la ripresa della scuola o richiedere il rimborso agli uffici.

Altre decisioni importanti riguardano le attività commerciali e i servizi: il Comune ha deciso di eliminare la Tassa sul suolo pubblico (Tosap) per l’anno in corso e verranno cancellati i canoni di affitto sulle proprietà comunali per i mesi di chiusura obbligatoria.

Per le aziende che insistono nel territorio comunale, inoltre, verrà ridotta la TARI in base ai giorni di chiusura obbligatori. Questa operazione, pari a oltre 20 mila euro, sarà resa disponibile alle attività commerciali e alle aziende grazie ad un bando che verrà pubblicato sul sito comunale e al quale si potrà partecipare con una semplice autodichiarazione.

Tali misure si vanno ad aggiungere a quelle ordinarie a domanda individuale (REI, Reddito di cittadinanza ecc..) e a quelle straordinarie messe a disposizione nei mesi passati per le famiglie in difficoltà a causa della pandemia, come nel caso dei buoni spesa.

Le commissioni hanno valutato anche altre proposte riservate alle famiglie, riservandosi di approfondirne i criteri, benché tutti hanno convenuto sulla necessità di una facilitazione di accesso ai servizi per quest’ultime, come per esempio per i centri estivi, e un rilancio economico e turistico del territorio che favorisca una celere ripresa per tutte le attività.

