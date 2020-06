Ultimo giorno di scuola a distanza: Sindaco e Assessore “l’impegno continua per tornare in aula a settembre”

“Ultimo giorno di scuola. Messaggio del sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta e dell’assessore ai Servizi Educativi Rossella Cestini agli studenti, alle famiglie, ai docenti e a tutto il mondo della scuola: “Oggi si chiude un anno scolastico per tanti aspetti indimenticabile: la pandemia, nell’arco di pochi giorni, ha stravolto le routine di ognuno di noi, ha chiuso le aule, interrompendo bruscamente non solo la didattica ma la relazione.

Per questo gli auguri di buone vacanze che il comune tradizionalmente rivolge a tutto il mondo della scuola, docenti, personale, famiglie e in primo luogo studenti assumono un valore speciale, come speciale sta mostrandosi il 2020.In primo luogo vogliamo ringraziare tutti coloro, dai dirigenti agli amministrativi, dagli insegnanti alle realtà economiche o associative coinvolte nelle attività scolastiche per il lavoro compiuto negli ultimi tre mesi, con la mentalità giusta di trovare occasioni di crescita anche nelle avversità.

Dal lock down la didattica a distanza non tornerà indietro, prefigurando nuove frontiere didattiche ma anche nuove organizzazioni delle funzioni urbane più compatibili con la salvaguardia ambientale.La necessità ci ha indotto anche a spingere l’acceleratore sui progetti di copertura digitale del territorio per garantire ad ogni studente tifernate il diritto all’istruzione, specialmente se a distanza.

Ma la conversione rapida ed efficace della scuola da in presenza a remoto è stata una missione riuscita grazie alla professionalità e all’impegno di ogni categoria, che, nei momenti più duri o in quelli più scoraggiati, ha gettato il cuore oltre l’ostacolo. La stessa determinazione dovrà guidarci nel pensare e progettare la ripresa di settembre, perché la relazione torni ad essere un elemento strategico della crescita formativa e umana degli studenti.

A distanza c’è apprendimento ma, come sappiamo, la scuola è relazione e confronto mediate dall’identità fisica, non dal nostro account digitale. Su questo percorso ancora da compiere provincia, comune e scuola nel suo complesso dovranno continuare a lavorare, coniugando la gestione della logistica con le nuove potenzialità degli edifici, interessati da un importante piano di interventi pubblici, atti a renderli più sicuri e più adattabili a riorganizzazioni interne.

Un pensiero particolare di vicinanza e sprone va agli studenti che si stanno preparando a sostenere gli esami di maturità perché sappiamo che saranno messi nelle condizioni di esprimere al meglio le loro competenze e di affrontare senza penalità questo rito di passaggio verso una nuova fase della vita.Infine vogliamo rivolgerci alle famiglie e agli studenti, con l’augurio che l’estate sia meno cupa e – fatte salve le misure di sicurezza – più condivisa.

L’impegno dei ragazzi nella DAD è stato serio e positivo, nonostante il notevole sforzo di attenzione che ha richiesto. Siamo orgogliosi della loro reazione davanti all’Emergenza e del senso di responsabilità dimostrato mediamente nelle attività scolastiche.La quarantena ci ha regalato spazi impensabili in famiglia e ma ci ha anche dimostrato che la confort zone domestica può diventare una gabbia.La lezione del Covid 19 è l’importanza della libertà, anche quella più trascurabile, e dell’autodeterminazione personale.

L’abbiamo riacquistata e – lo diciamo soprattutto ai giovani – non possiamo rischiare di perderla di nuovo. Quindi buone vacanze, siamo certi che mascherine e distanziamento non rovineranno il divertimento né le possibilità di incontrarsi. Se a settembre torneremo nelle aule, insieme ai compagni di scuola, molto dipenderà da voi e da avrete vissuto quella che passerà alla storia come l’estate del COVID 19”.

