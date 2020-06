Scontro tra bici e auto, ciclista trasportato all’ospedale di Città di Castello

Lunedi 8 giugno, alle ore 18:45 in Via Cadibona all’intersezione con Via Futa, nel quartiere La Tina, si è verificato un incidente stradale. Un giovane di 21 anni alla guida di una mountain bike, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale di Città di Castello, si è scontrato con un autovettura Fiat Tipo condotta da un uomo di 45 anni, entrambi residenti a Città di Castello. Oltre alla Polizia Municipale che ha effettuato i rilievi al fine di ricostruire la dinamica del sinistro, sul posto un ambulanza del 118 che dopo primi i soccorsi al conducente della bici, lo ha trasportato all’ospedale di Città di Castello il referto parla di una prognosi è di 10 giorni.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati