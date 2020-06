Fine anno scolastico, il saluto del sindaco Carizia e dell’assessore Villarini agli studenti: “Grazie per l’entusiasmo che avete sempre mantenuto e per non esservi arresi nei momenti di difficoltà”

“Carissime ragazze e carissimi ragazzi, è giunto alla conclusione anche quest’anno scolastico, un anno insolito e complicato che ha messo a dura prova tutto il mondo della scuola, voi studenti, le vostre famiglie, il corpo docente e non docente, le Dirigenze, il personale tecnico amministrativo”: inizia così il messaggio agli studenti in occasione dell’ultimo giorno di scuola da parte del sindaco Luca Carizia e dell’assessore all’Istruzione, Alessandro Villarini.

“Tutti insieme – proseguono sindaco e assessore – abbiamo reagito con grandissima forza e coraggio alle difficoltà scaturite dall’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, siamo stati costretti a cambiare le nostre abitudini, ma abbiamo mantenuto la nostra capacità di guardare al futuro con speranza e ottimismo, sapendo che certi difficili passaggi vanno superati tutti insieme come una vera comunità.

Quindi, grazie ragazzi per l’entusiasmo che avete sempre mantenuto e per non esservi arresi nei momenti di difficoltà, grazie alle vostre famiglie che hanno condiviso con voi un passaggio complicato supportandovi, e grazie al corpo docente che con grande serietà, professionalità e dignità è riuscito a portare avanti il proprio lavoro e a svolgere la propria funzione, rappresentando un importantissimo sostegno per tutti.

Grazie di nuovo e in bocca al lupo per il vostro futuro”.

