Coronavirus fase 3: Secondi “2 guariti è un nuovo positivo da test sierologici, il virus è ancora tra di noi, massima prudenza”

“L’aggiornamento di oggi registra sui dati forniti della ASL, due guariti e un positivo, asintomatico che è emerso attraverso l’analisi seriologica e quindi il tampone. Il caso non preoccupa ma fa emergere plasticamente l’elemento che la prudenza è d’obbligo perché il virus non è scomparso. I tifernati si son comportati bene nella fase emergenziale e devono continuare con questa impostazione e la massima attenzione. Rispetto all’attività amministrativa è ripartita con progetti di lavori pubblici tra cui asfaltature e pubblica illuminazione, altri progetti partiranno: i cimiteri frazionali di San Secondo. Lugnano Santa Lucia a Badia Petroia per 200mila euro, il palazzetto di Trestina per la sistemazione di un’area per 100mila euro, l’edilizia scolastica per l’affidamento della progettazione di San Filippo per un milione e 400mila euro. Ringrazio infine il Vespa Club di Città di Castello che ha donato dei presidi al nostro ospedale”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati