Arezzo Multiservizi cerca un Responsabile tecnico della società per assunzione a tempo indeterminato

La società Arezzo Multiservizi ha indetto una selezione pubblica, per titoli, curriculum e prove d’esame, per l’eventuale assunzione a tempo indeterminato di una figura professionale a cui affidare l’incarico di Responsabile unico del procedimento in materia di appalti (RUP).

Nel sito http://www.arezzomultiservizi.it, nella sezione Bandi di gara, è possibile consultare l’avviso di selezione pubblica (http://www.arezzomultiservizi.it/bandi/107/ITA/7/15/Selezione-pubblica-per-responsabile-tecnico-da-inserire-nellufficio-appalti) dove sono elencati, nel dettaglio, i requisiti per l’ammissione, le cause di esclusione, la composizione della commissione giudicatrice e il diario delle prove. Sono inoltre specificati la procedura di selezione, l’assegnazione dei punteggi, le modalità di assunzione, il trattamento economico, mansioni e orari di lavoro.

La selezione avverrà attraverso una prova scritta, un colloquio individuale e le valutazioni dei titoli di studio, del curriculum e della precedente esperienza lavorativa.

La domanda di partecipazione, scaricabile anch’essa dal sito, debitamente compilata e firmata, dovrà pervenire all’ufficio protocollo di Arezzo Multiservizi entro e non oltre le ore 13 di lunedì 13 luglio 2020.

Le eventuali richieste di chiarimenti inerenti al bando dovranno essere formulate al responsabile del procedimento esclusivamente tramite mail all’indirizzo graverini@arezzomultiservizi.it oppure tramite pec all’indirizzo graverini@pec.arezzomultiservizi.it entro lunedì 29 giugno.

