Pieno successo per “Pad – postdiploma a distanza”. Incontri per gli studenti delle classi quinte del polo tecnico Franchetti Salviani di Citta’ di Castello

Successo per gli oltre 30 appuntamenti on-line che hanno visto la partecipazione di 150 studenti, 20 docenti e 10 esperti ed hanno permesso alle classi quinte del Polo Tecnico Franchetti Salviani di approfondire la conoscenza delle varie opportunità post-diploma.

Gli Open day in streaming dei vari Dipartimenti hanno permesso di valutare Facoltà, accesso e servizi dell’Università degli Studi di Perugia, i laboratori virtuali condotti da Silvia Santarelli di ANPAL Servizi, sono stati centrati sulla redazione del Curriculm Vitae, sulla elaborazione di una

lettera di presentazione in linea con il proprio profilo professionale e sulle tecniche e strumenti per la loro promozione, gli incontri in modalità sincrona con Christian Biagini di ARPAL Umbria hanno presentato le opportunità del mondo del lavoro territoriale, mentre Massimiliano Santicchi, Elena Lazzaroni e Loredana Platoni dell’Ufficio Orientamento ITS Umbria Academy hanno presentato l’Istruzione Tenica Superiore.



Piena riuscita dell’inizaitiva “PaD – Postdiploma a Distanza”, coordinata dal prof. Marco Conti e dalle funzioni strumentali prof. sse Patrizia Pauselli e Lucia Gnucci, riconosciuta anche dal Dirigente Scolastico, prof. ssa Valeria Vaccari, che ha dichiarato “E’ stato un momento di approfondimento, importante ed apprezzato dai nostri giovani che saranno chiamati, dopo l’esame di stato, a compiere una scelta decisiva per il loro futuro; le tematiche proposte hanno tentato di aiutare i ragazzi a ri-centrarsi sulla possibilità che hanno di determinare le proprie scelte e le proprie modalità di risposta ad un mondo complesso e incerto”

