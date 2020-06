PD Umbertide La RSA verso una parziale, per ora, riapertura? Un primo passo? Non abbassiamo la guardia!”

Da notizie ufficiose sembra che entro la fine del mese di giugno la RSA di Umbertide ricomincerà la sua attività, anche se per il momento con la metà dei posti letto.

Se la notizia sarà confermata la consideriamo non una vittoria delle opposizioni ma una vittoria di tutta la Città. Continueremo a batterci tutti insieme per tornare alla piena normalità con almeno gli stessi posti letto e lo stesso numero di personale. La RSA è un servizio troppo importante di supporto alle famiglie nella gestione del paziente fragile e per Umbertide, grazie in particolar modo alla professionalità degli operatori coinvolti, rappresenta una vera eccellenza.

Noi non abbassiamo la guardia!

