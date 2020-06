Fase 3: la Protezione civile di San Giustino traccia un primo bilancio di quanto svolto nei mesi di pandemia

Nello stile operoso della nostra Associazione, abbiamo deciso di dare più importanza ai fatti piuttosto che alle parole. Adesso, che siamo entrati in una fase che viene comunemente chiamata “Fase 3”, riteniamo giusto produrre un bilancio provvisorio.

Durante questa emergenza, l’Associazione Protezione Civile San Giustino ha collaborato con il COC, Centro Operativo Comunale, ed è intervenuta nel territorio per supportare l’approvvigionamento di beni alimentari, in favore degli anziani in difficoltà. In particolare, si ringraziano i supermercati COOP di Selci-Lama, Confront Market di San Giustino e il GALA di Lama, che ci hanno aiutato in maniera incredibile. Le spese, infatti, sono state effettuate da parte dell’associazione anticipandone l’importo totale. In collaborazione con la Croce Bianca – Pubblica Assistenza Tifernate, invece, è stata condotta la consegna a domicilio poiché, oltre la spesa, erano presenti anche prodotti di tipo sanitario, dunque, per un servizio più sicuro, è stato scelto questo modus operandi. Altre attività hanno riguardato la consegna di mascherine a persone e famiglie segnalateci dalla Asl territoriale e, in collaborazione con il Circolo Didattico di San Giustino, abbiamo distribuito materiale didattico agli studenti del comune.

Per le attività vanno ringraziate le tante organizzazioni del territorio che hanno deciso di effettuare delle donazioni all’Associazione. Fra queste ricordiamo il Comitato Presepe di San Giustino, insieme alla Parrocchia sangiustinese, l’Associazione Altomare, Aquila Energie e i Consiglieri comunali di Patto Civico. Ogni aiuto è stato preziosissimo.

Queste donazioni, assieme al budget dell’Associazione, hanno permesso l’acquisto di materiale utile per fronteggiare l’emergenza sanitaria legata al Covid-19: mascherine FFP2, camici e copri-scarpe, da donare alla ASL di San Giustino. Avendo contattato più aziende, siamo già stati in grado di consegnare le mascherine, mentre il resto del materiale sarà recapitato quanto prima, non appena i fornitori evaderanno gli ordini già effettuati.

Con questo breve comunicato l’Associazione intende esprimere la propria gratitudine a tutti coloro che hanno offerto il proprio aiuto, anche economico, e che ci sostengono anche al di fuori dell’emergenza Covid-19.

