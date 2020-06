Distribuzione di mascherine di prima necessità presso la sede del Centro operativo comunale dal pomeriggio del 9 giugno

Partirà dal pomeriggio di martedì 9 giugno la consegna alla cittadinanza di mascherine di prima necessità non chirurgiche. I volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, effettueranno la consegna dei dispositivi (sono circa 15.500 quelli a disposizione) ai cittadini umbertidesi presso la sede del Centro Operativo Comunale situata in via Pian di Botine, aperta tutti i giorni dalle 08.00 alle 19.00.

