Umbertide Cambia “manovra di bilancio incompleta”

Manovra di bilancio incompleta, pur essendoci gli stanziamenti del Governo. Per questo Umbertide cambia si è astenuta. “La nostra proposta, bocciata dalla Lega – sottolinea il capogruppo del movimento civico Gianni Codovini – era aggiuntiva e migliorativa, per favorire e tutelare maggiormente i cittadini e iniziare la Fase2 e 3 con politiche di emergenza e allo stesso tempo espansive, senza alterare gli equilibri di bilancio. Dal punto di vista politico – aggiunge Codovini – le opposizioni hanno di nuovo concretamente aperto ad una collaborazione per il bene comune, ricevendo ancora una volta una porta chiusa in faccia”.

