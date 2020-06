Ufficiale, annullata l’edizione 2020 di Lupi&Bufali in festa

Con grande dispiacere L’Associazione Lupi&Bufali da atto che L’evento LUPI&BUFALI IN FESTA 2020 in programma dal 1 al 5 luglio 2020 è stato annullato.

In questo momento difficile pensiamo che sia opportuno prenderci un anno di pausa e , mettendoci la mano sulla coscienza , abbiamo capito che non sarebbe giusto andare ad intralciare la ripresa delle nostre attività di ristorazione o bar …

Noi abbiamo sempre creato eventi per divertirci e divertirvi mentre per loro è pane quotidiano….

In questo momento difficile le nostre attività comunque continuano con il CARRELLO SOLIDALE , dove abbiamo messo a disposizione i locali e il nostro tempo libero, per catalogare e preparare pacchi alimentari per le famiglie più bisognose , il tutto in sinergia con CROCE BIANCA E P.C. di San Giustino.

Torneremo presto a divertirci tutti insieme.

Un abbbraccio

Il presidente

Daniele Scarselli e tutto il direttivo L&B

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati