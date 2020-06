Torna in piazza Matteotti il mercatino della prima domenica del mese 

Da domenica 7 giugno ritorna l’appuntamento nel centro storico di Umbertide col mercatino dell’usato, dell’antiquariato, del vintage e del modernariato.Come di consueto l’evento si svolgerà nell’intera giornata in piazza Matteotti. L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Umbertide, ha cadenza mensile e si svolge ogni prima domenica del mese. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 3471672359 (Gianfranco).“A distanza di poche settimane dalla riapertura dei mercati tradizionali settimanali fa tappa di nuovo nella nostra città il mercatino della prima domenica del mese – afferma la vicesindaco con delega al Commercio, Annalisa Mierla – Sarà l’occasione per passare finalmente, rispettando sempre le regole, una domenica nel centro storico della nostra città passeggiando tra le bancarelle, con la possibilità di tornare ad ammirare le bellezze del nostro centro storico e il suggestivo lungo Tevere. Sono attese circa quindici bancarelle, che animeranno la piazza principale cittadina dalla mattina fino al tardo pomeriggio”.

