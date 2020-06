San Giustino – Al via il secondo ciclo di disinfestazione antizanzare

È in programma per la prossima settimana il secondo ciclo di disinfestazione antizanzare di tipo larvicida nelle aree pubbliche del Comune di San Giustino.

L’attività di lotta alla zanzara tigre attivata dal Servizio ambiente porta a limitare il più possibile la diffusione garantendo in ogni caso un ridotto impatto ambientale e il pieno rispetto dell’ambiente e della salute dei cittadini, così come previsto dal piano Nazionale 2019 del Ministero della Salute.

I trattamenti antilarvali previsti verranno effettuati su tutte le caditoie della rete stradale del territorio comunale al fine di prevenire la nascita degli adulti durante tutta la stagione riproduttiva dell’insetto.

Un primo ciclo di disinfestazione è già stato effettuato nel mese di maggio e il programma prevede ulteriori interventi nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre.

Come noto, il modo più efficace per combattere le zanzare è di agire sulla fase acquatica della loro esistenza (larve e ninfe) in modo da evitare il loro sviluppo alla fase adulta; per questo, risulta, quindi, fondamentale evitare il formarsi di qualsiasi ristagno idrico.

L’Amministrazione per facilitare lo svolgimento dell’operazione, richiede a tutta la cittadinanza la massima collaborazione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati