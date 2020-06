Libera Il Futuro per Umbertide “al lavoro con serietà e responsabilità nell’interesse di Umbertide, i 300mila euro finanziati dall’amministrazione sono un aiuto concreto”

Nel corso del consiglio comunale di giovedì, come LiberaIlFuturo abbiamo dato il nostro voto favorevole in maniera forte e decisa alla variazione di bilancio che prevede, tra le altre cose, la formazione di un fondo straordinario di 300mila euro utile a finanziare sgravi in materia di Tassa sui Rifiuti e Tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche in favore di aziende e attività che hanno subito gli effetti del lockdown e le conseguenti restrizioni.

Inoltre, ci preme sottolineare l’attenzione rivolta alle attività culturali e associative, sportive o di volontariato che rientreranno nelle categorie previste dagli sgravi, poiché in alcuni casi il loro contributo è stato importante in questi mesi di emergenza e sarà fondamentale per gestire la ripartenza.

Consapevoli che le esigenze sono molteplici, questo stanziamento rappresenta un importante intervento voluto e finanziato dall’amministrazione comunale a sostegno dell’economia locale. Nella consapevolezza che i prossimi mesi richiederanno ulteriori scelte altrettanto importanti, vorremmo fare in modo che si inneschi un dibattito costruttivo che riguardi tutte le forze politiche. In questo senso, ad oggi le opposizioni non sono riuscite ad andare oltre le dichiarazioni di intenti: si continuano a leggere e a sentire polemiche tanto inutili quanto strumentali, numeri a casaccio, idee molto confuse, da cui traspare una incomprensibile volontà di buttarla sempre in rissa.

Per quanto ci riguarda continueremo con serietà a svolgere il nostro operato all’interno della maggioranza e dell’amministrazione, mantenendo toni pacati nella consapevolezza che in questo momento particolare alla nostra città non servono strali sui social ma risposte concrete e responsabilità.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati