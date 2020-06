Galmacci (Lega): “Salvini sempre vicino ai nostri territori”

Matteo Salvini prende come esempio Umbertide per la gestione emergenza Covid, la soddisfazione del segretario cittadino Lega, Vittorio Galmacci. “Ancora una volta – si legge- il nostro segretario federale Matteo Salvini dimostra vicinanza al nostro territorio, elogiando attraverso una nota stampa quanto il sindaco Lega Luca Carizia, assieme a tutta la maggioranza, abbia fatto per i cittadini, attivitá ed imprenditori durante la fase emergenziale. Del resto come dice anche il nostro Segretario Federale, il governo Conte prenda esempio da Umbertide e cominci a dare risposte ai cittadini anziché promettere potenze di fuoco mai arrivate. A nome di tutta la Lega, ringrazio Matteo Salviniper questo importante plauso, il sindaco, l’assessore e tutti i consiglieri comunali della Lega per l’importante lavoro svolto”

ECCO L’INTERVENTO DEL LEADER DELLA LEGA MARTEO SALVINI

“Giù le tasse e altri aiuti per imprese e negozi: complimenti all’amministrazione comunale di Umbertide (Perugia) che ha creato un fondo da 300mila euro per far fronte all’emergenza economica causata dal Covid. Mentre il governo nazionale litiga e pasticcia, gli amministratori leghisti rispondono con i fatti”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

