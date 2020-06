Coronavirus fase 3; Bacchetta “riapre la biblioteca Carducci”

“Come nei giorni precedenti non c’è nessun nuovo positivo. Siamo in attesa della guarigione dei 4 attualmente positivi. La fase è di ripresa di tutte la ttività. Oggi riaprono i musei Burri, il museo diocesano e Tela Umbra, sono spazi culturali e turistici importanti della nostra città nella prospettiva futura che tutto torni alla normalità. Da martedì riapre la Biblioteca: è stata riorganizzata alla luce delle prescrizioni contro il COVID 19. Siamo in una fase di transizione ma si inizierà a rendere di nuovo disponibile il servizio per il prestito, la restituzione dei volumi, la biblioteca digitale, l’iscrizione. L’accesso sarà ridotto e rigido, una persona alla volta con mascherina e disinfezione delle mani. Queste accortezza spiacevoli sono necessarie e ci hanno permesso di uscire dalla fase acuta. Le sale lettura non saranno aperte fino a revoca delle disposizioni nazionali. Gli spazi culturali della città stanno lentamente ma progressivamente riaprendo. Speriamo che anche questa transizioni passi presto. Intanto bar, ristoranti, negozi sono a regime con tutte le accortezze del caso. Anche questa fase è vissuta a Città di Castello con grande senso di responsabilità e senso civico”.

Da martedì 9 giugno 2020 la Biblioteca Carducci di Città di Castello riprenderà il servizio al pubblico con questo orario: dal martedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Gli utenti potranno usufruire, preferibilmente su prenotazione, telefonando al n. 075 8523171 o scrivendo a biblioteca@cittadicastello.gov.it, dei seguenti servizi: Prestito, Prestito interbibliotecario, restituzione volumi, iscrizione alla biblioteca e al servizio MLOL (Biblioteca digitale Media Library on Line). La prenotazione dei libri può avvenire anche tramite il catalogo Umbria Cultura http://opac.umbriacultura.it/SebinaOpac/.do. E’ previsto l’ingresso di una persona alla volta che dovrà essere munita di mascherina e previa disinfezione delle mani (saranno messi a disposizione degli utenti dei dispenser per sanificazione). Le sale lettura, studio e consultazione riviste e giornali rimangono momentaneamente chiuse fino a nuove disposizioni. Il personale della Biblioteca è comunque a disposizione per ogni eventuale informazione o richiesta.

