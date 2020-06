Scuola G.O Bufalini, obbiettivo tornare alle lezioni in presenza

L’obiettivo delle scuole è tornare alle lezioni in presenza a settembre, il nostro come centro di formazione professionale invece è stato fin dall’inizio di tornare nei laboratori di pratica il prima possibile. La didattica a distanza si è rivelata “un’opportunità” anche per la scuola nei mesi dell’emergenza Covid, ma quando si prala di formazione professionale niente può sostituire la formazione “in presenza”, naturalmente “in piena sicurezza”.L’obiettivo della scuola è stato compreso dalla Regione Umbria che con l’ordinanza finale de 29 maggio, n.29 ci permette di riavviare in presenza le attività didattiche sospese.“L’obiettivo di riapertura il prima possibile è complesso, ma raggiungibile lavorando tutti insieme: le famiglie si aspettano da noi che i ragazzi tornino nei laboratori”, ha confermato Marco Menichetti, Direttore della ASP G.O. Bufalini dopo il via libera della Regione Umbria “soprattutto la nostra scuola ha a disposizione laboratori spaziosi ed ampi e il numero ridotto delle nostre classi ci permette di poter ricominciare in piena sicurezza ma anche mantenendo alti standard di efficienza formativa”.

Già da lunedí prossimo 8 giugno, una prima classe tornerà a scuola, nei nostri laboratori di meccanica, e dal 15 giugno ripartiranno le lezioni in laboratorio per tutte le altre classi, naturalmente stiamo organizzando le lezioni in maniera tale da scaglionare gli orari di entrata ed uscita e calibrando bene le presenze degli studenti negli ambienti dei laboratori, perchè la tutela della sicurezza deve essere una priorità.

Ci siamo resi conto anche che la comunicazione, delle normative e dei comportamenti da seguire deve essere una efficace e capillare, è diventata una necessità durante la didattica a distanza e lo deve continuare ad essere. Per questo, con alcuni studenti e con Ilaria che sta volgendo da noi un percorso di tirocinio abbiamo dato il via ad un progetto di comunicazione che ha visto gli studenti coinvolti nella creazione di un sito web sul quale abbiamo caricato tutte le informazioni necessarie per un rientro in piena sicurezza, con immagini multilingue e per una maggiore efficacia abbiamo anche montato un video in cui una delle nostre docenti spiega nei dettagli i comportamenti corretti da seguire.GoBufalini! SicurezzaGoBufalini! Comportamenti da seguire

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati