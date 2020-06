Quartiere ecologico Riosecco: depositato a firma dei consiglieri Guerri, Minciotti, Tavernelli, Rigucci, ODG per la riqualificazione dell’area

Il quartiere ecologico di Riosecco e’ un quartiere giovane e popoloso con un grande cuore verde. Un parco immenso dotato di ampi parcheggi, un percorso ciclopedonale, aree verdi…una zona che ha tutte le caratteristiche per essere un “quartiere green”, un elemento attrattivo, luogo di socialità per ragazzi, famiglie e anziani oltre che funzionale per le attività commerciali del Quartiere. Un luogo con delle caratteristiche speciali nella nostra città che può essere punto di riferimento per chi lo vive e per tutti i tifernati ma che proprio per questo ha bisogno in questo momento che vengano superate alcune criticità.

Ripristinare le porte d’accesso e recinzione in corrispondenza degli ingressi al Parco della Fornace prevedendone e gestendo apertura e chiusura, installare un sistema di videosorveglianza, realizzare un’area di sgambatura recintata per gli amici a quattro zampe che fanno ormai parte della vita di tutti noi facendo si che possano in sicurezza accompagnare i propri padroni, riqualificare la zona interna al parco che un tempo ospitava il laghetto dei cigni, realizzare tra via Domenico Marinelli e via dei Platani un’area verde dotata di panchine, completamente assenti in tutto il quartiere.

Questi sono alcuni degli elementi contenuti nell’ordine del giorno sul Quartiere ecologico di Riosecco e che nasce dalle sollecitazioni dei suoi stessi abitanti. Un ordine del giorno con cui si richiedono alcuni interventi (accanto ad altri già prontamente messi in campo dall’Amministrazione da alcuni mesi) che sono necessari per garantire a tutti i cittadini la vivibilità e massima fruibilità in sicurezza degli spazi che caratterizzano questo giovane e verde quartiere.

