Lunedì 8 giugno riapre la Biblioteca Comunale di Umbertide

Da lunedì 8 giugno la Biblioteca Comunale di Umbertide riapre al pubblico nel pieno rispetto delle misure precauzionali di contenimento per contrastare la diffusione del virus Covid-19.Le norme di accesso alla struttura sono le seguenti: ingresso di una sola persona alla volta per un massimo di 30 minuti di tempo dietro prenotazione telefonica obbligatoria (per l’accesso allo Spazio Ragazzi da 0 a 14 anni è previsto che il minore sia accompagnato da un adulto); obbligo di mascherina all’ingresso e per tutto il periodo di permanenza all’interno della Biblioteca fino all’uscita dai locali; disinfettare la mani all’ingresso; compilazione e sottoscrizione al momento dell’entrata di un modulo di autodichiarazione con il quale si attesta di avere una temperatura corporea non superiore ai 37,5° e di non avere sintomi riconducibili al Covid-19 (l’accesso è vietato a chi presenti una temperatura corporea superiore ai 37,5° o sintomi influenzali); all’interno della sede è obbligatoria la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri.Sarà consentito il prestito e la restituzione di libri e DVD, sarà possibile avere informazioni bibliografiche (anche per via telefonica o tramite email), iscriversi ai servizi garantiti dalla Biblioteca e alla MediaLibraryOnLine (anche tramite posta elettronica) o ricevere delle riproduzioni di materiale (in questo caso richieste solo per email).Non sarà possibile lo studio e la consultazione di volumi (compreso il materiale dell’Archivio Storico), usare le postazioni internet o sostare nella zona caffè.Per mettersi in contatto con la Biblioteca Comunale è possibile chiamare il numero 075.9414256 o scrivere all’indirizzo biblioteca@comune.umbertide.pg.it.Dall’8 giugno fino al 15 settembre la Biblioteca Comunale sarà aperta nei seguenti giorni e orari: la mattina lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9.00 alle 13.00; il pomeriggio il lunedì e il mercoledì dalle 15.30 alle 18.30.

