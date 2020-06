Coronavirus la fase 3: Bacchetta “al lavoro per la ripresa economica e qle famiglie vulnerabili”

“L’aggiornamento di oggi non registra novità significative. Probabilmente ci saranno novità la settimana prossima, quando saranno effettuati nuovi tamponi. La situazione sembra stabilizzarsi in senso positivo. Stiamo cercando di lavorare per organizzare forme di sostegno a difficoltà che ci sono legate alla fase del lock down. Dobbiamo tentare di dare alcune risposte oltre a quelle che vengono date a livello nazionale. Stiamo lavorando ad un bando per l’agevolazione degli affitti, molte persone sono interessate da questa problematica. Aspettiamo il via dalla Regione per i Centro estivi a cui non vogliamo rinunciare. Ci atterremo naturalmente alle linee guida. Oggi è il 206° anniversario dell’Arma dei Carabinieri, ringraziamo l’Arma per quanto ha fatto. Tutte le forze dell’ordine hanno agito con grande senso del dovere ed umanità. A loro va un grande ringraziamento perché dopo la fase uno e due si apre un’altra fase difficile, la tre, dove ci saranno criticità economiche. Auspichiamo un rilancio complessivo in cui molto incideranno le misure nazionali ma noi cercheremo di gare la nostra parte”.

