Color Glass, soddisfazione Lega. “Una battaglia, portata avanti dall’On Marchetti, lunga tre anni a fianco dei cittadini”

La Color Glass delocalizza la sua attività prevedendo l’ampliamento di un sito industriale in un’altra zona. La soddisfazione della Lega di Città di Castello che in una nota dichiara:”Oggi hanno vinto cittadini, ha vinto il buon senso, ha vinto la politica del territorio, ha vinto la Lega che assieme all’On. Riccardo Augusto Marchetti, porta avanti questa battaglia dal 2017, a fianco dei cittadini e a braccetto con il Comitato Salute Ambiente Altotevere Sud. Era Settembre 2017 quando per la prima volta la Lega portò la questione in Commissione Assetto e Territorio. Poi ancora nel 2018, l’On Marchetti ribadì, a mezzo stampa e in più di un’occasione, la necessità di delocalizzare l’azienda, fino al 2019 quando la questione Color Glass arrivò in Parlamento sempre grazie un’interrogazione del nostro deputato. Dispiace vedere come il PD si prenda gioco dei cittadini salendo sul carro dei vincitori quando in realtà non c’è traccia di una loro presa di posizione netta ed ufficiale sulla questione. Solo adesso che la vicenda ha trovato il giusto epilogo e che i giornali ne parlano, il Pd si accorge che esisteva realmente un problema di inquinamento nella zona sud del comune. Non è questa la politica che ci piace e che fa bene all’Alto Tevere: non si gioca con la salute dei cittadini e nemmeno si prendono in giro, tanto che come Lega sarà, ora, nostra premura capire come poter aiutare l’azienda a trovare una zona idonea per non far perdere i posti di lavoro. Se l’obiettivo del Pd era quello di volersi ripulire di anni ed anni di malgoverno riacquistando un briciolo di credibilità di fronte agli elettori, forse avrebbe fatto meglio a complimentarsi con la Lega che ha creduto in questa battaglia sin dall’inizio anche quando sembrava impossibile, che ha mantenuto i rapporti con i cittadini, con l’azienda e con il comitato Ambiente e Salute che ringraziamo per aver combattuto sempre e con forza per questo risultato. Cogliamo l’occasione per ringraziare anche l’azienda la quale, se concretizzerà quanto annunciato, avrà dimostrato serietà e responsabilità mantenendo fede a quanto annunciato nei vari incontri tenuti tra l’On. Riccardo Augusto Marchetti e gli imprenditori trentini”

