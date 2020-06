Boom di condivisioni per il tricolore proiettato sulle mura di Anghiari: nei social spopolano le immagini del borgo.

L’amministrazione comunale di Anghiari ha deciso di prolungare la proiezione luminosa del tricolore sulle mura del borgo fino a domenica 7 giugno. Come spiegato dal sindaco Alessandro Polcri, l’iniziativa vuole lanciare un messaggio di coraggio e gratitudine a tutti coloro che hanno fronteggiato l’emergenza sanitaria in prima linea, ma allo stesso tempo vuole segnare il momento di rinascita per tutte le attività che stanno facendo i conti con mesi di chiusure forzate.

“Le immagini di Anghiari con il tricolore proiettato sulle mura stanno spopolando sui social – ha spiegato Polcri – da qui l’idea di prolungare l’iniziativa fino a domenica sera. Abbiamo pensato ad un gesto simbolico che in occasione della festa della Repubblica segnasse la rinascita del paese dopo mesi difficili per tutti. I bellissimi scatti fotografici di Andrea Mambrini e Lorenzo Prodezza sono stati molto condivisi e apprezzati sui social, regalando visibilità ad Anghiari ed offrendo ai potenziali turisti un bel biglietto da visita. Noi siamo pronti a ripartire e ad accogliere chi vorrà immergersi tra i vicoli, gli scorci e la storia del nostro borgo che, illuminato di verde, bianco e rosso è ancora più magico”.

Utilizzando l’hashtag #ANGHIARISIACCENDE è quindi possibile continuare a catturare immagini e pubblicarle sui social media.

Foto di Andrea Mambrini.

