Aperte le iscrizioni per il laboratorio “Almeno nevicasse”. promosso da Kilowatt Festival

Sono aperte le iscrizioni per Almeno Nevicasse, laboratorio di parole, ago e fili, che si terrà in due momenti: il primo, dal 23 al 27 giugno, il secondo, dal 21 al 25 luglio durante il Kilowatt Festival, con una restituzione pubblica finale domenica 26. Si cercano persone senza alcuna esperienza teatrale, semplicemente disposte a condividere una storia con gli altri partecipanti, mentre imparano a cucire un proprio pensiero sopra un vecchio maglione. Ideatrice del progetto Francesca Sarteanesi, attrice e autrice di Prato, tra i fondatori del gruppo teatrale Gli Omini. “Lavoreremo sulla parola, sulla frase, sulla sensazione che ci era sfuggita. Abbiamo un maglione che alla fine dell’esperienza dovrà essere diverso” – afferma la Sarteanesi – “Un rito, il ricamo, da condividere insieme. Come nell’immaginario comune staremo intorno a un tavolo, ognuno con il suo maglione. Un manufatto che parlerà e racconterà qualcosa. Messi insieme questi maglioni racconteranno una piccola storia.”

Tutti gli incontri, della durata di 3 ore in orario da concordare, sono gratuiti e si svolgeranno a Sansepolcro, nel rispetto delle norme di sicurezza.

Per info e iscrizioni scrivere a michele.rossi@kilowattfestival.it / http://www.kilowattfestival.it

