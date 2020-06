I Fiori di Lilla “grazie ad Ingram, per la donazione di mascherine alle farmacie comunali”

Il Presidente Luca Secondi ed i Soci Fondatori tutti vogliono sentitamente ringraziare l’Azienda Ingram – Inghirami Company per la donazione ricevuta di 1.000 mascherine in tessuto di alta qualità, lavabili e non usa-e-getta.

Un sentito ed affettuoso ringraziamento alla famiglia Inghirami per il prezioso gesto di solidarietà, che ci ha permesso di donare alle Farmacie di tutto il territorio le loro mascherine, distribuite poi gratuitamente alle famiglie e ai cittadini.

Cogliamo l’occasione per informare che l’Associazione sta continuando con costanza il suo lavoro di sostegno ai casi di maggiore fragilità del territorio e sta attuando altri importanti progetti in collaborazione con gli Enti locali, senza dimenticare il momento di emergenza sanitaria che ancora richiede attenzione e vigilanza di tutti.

Ricordiamo, inoltre, che si sta lavorando anche alla Commissione Esaminatrice del Concorso #iorestoacasaedisegno; tantissimi i disegni che ci sono stati inviati, e che testimoniano con emozione e partecipazione condivisa il difficile momento che ha attraversato anche la nostra comunità. A breve, daremo informazioni precise sulle modalità di premiazione e sulla Commissione stessa, che già anticipiamo sarà composta da personalità di spicco e note del mondo artistico in generale. Continuate a seguirci sui nostri canali social!

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati