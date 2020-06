Color Glass DELOCALIZZA: PD Città di Castello “una vittoria di tutti. Un’ottima notizia per il territorio di Trestina”

Color Glass DELOCALIZZA: Una vittoria di tutti.

Un’ottima notizia per il territorio di Trestina.

Esprimiamo la nostra soddisfazione per la conclusione della vicenda Color Glass che abbiamo seguito all’interno delle istituzioni e dall’esterno partecipando alle numerose assemblee. Una scelta quella di delocalizzare che rispetta le giuste istanze dei cittadini e le corrette regole della politica; un risultato raggiunto in tre anni, evitando di cavalcare onde emotive ma lavorando attraverso il confronto fra le parti.

Un ringraziamento vogliamo esprimerlo a tutti quei cittadini, ai responsabili dei vari livelli amministrativi e sanitari, che hanno permesso questo risultato. Così come al Comitato Salute e Ambiente che ha sollevato per primo la questione.

Ci eravamo impegnati, prima in Commissione Assetto del Territorio il 22/09/2017, poi in Consiglio Comunale quattro giorni dopo con uno specifico ordine del giorno, a chiedere la delocalizzazione dell’azienda nonostante il voto contrario alla delocalizzazione di Fratelli d’Italia e della Lega.

L’azienda lo aveva accettato chiedendo legittimamente la corretta valutazione autorizzativa della propria attivita imprenditoriale, nella commissione il 21 settembre 2018, “dichiarandosi disponibile a valutare la possibilità di delocalizzare”

In questa legislatura, forti di questa esperienza, siamo riusciti ad adottare delle norme tecniche (compatibilità urbanistica) che renderanno impossibili nuove attività similari, fortemente impattanti, a ridosso dei centri abitati e zone sensibili come scuole, asili, ospedali case di riposo ecc.

Anche alcune osservazioni del comitato, su questa linea, sono state fatte proprie dall’Amministrazione Comunale.

E ora che voltiamo pagina, dedicheremo tutti i nostri sforzi, a far ripartire la nostra economia, il nostro sistema produttivo, mettendo identica attenzione e impegno nella salvaguardia dell’ambiente compromesso anche per altre vicende in territori e comuni limitrofi.

Quello che ci interessa è il bene dei cittadini, il lavoro e la produzione delle aziende, a patto che tutto si realizzi nel rispetto della salute e della salvaguardia ambientale.

Tutto questo era stato un impegno preso.

Questo è un impegno mantenuto.

