Un webinar per rilanciare il turismo ad Anghiari e adottare una strategia comune di sviluppo

E’ in programma domani 4 giugno 2020 alle 10 un webinar per ideare una strategia comune di rilancio del turismo ad Anghiari. Interverranno il presidente dell’Unione Montana della Valtiberina Toscana e sindaco di Anghiari Alessandro Polcri e il presidente di Arezzo in Tour Marcello Comanducci che spiegherà i punti di forza del piano di ripartenza turistica. Dai cammini ai sentieri in natura, dalla riscoperta dei Borghi ai luoghi di arte e cultura: l’obiettivo è quello di adottare un’ unica visione comune di vallata definendo le modalità per la ripartenza. In questo contesto il nuovo portale di Arezzo Intour sarà uno strumento fondamentale da cui partire e prendere spunto per lanciare idee, in una stessa ottica comune che tenga però conto delle diverse esigenze e peculiarità del territorio. Ad aprire il Webinar sarà appunto il sindaco Polcri che darà poi la parola al presidente Comanducci in tema di turismo lento, grande protagonista di quest’estate. In collegamento tutti gli assessori al turismo dei comuni della Valtiberina che daranno il loro contributo. “Ancora la stagione turistica non è perduta, dobbiamo lavorare insieme per rilanciare il turismo e puntare tutto ai prossimi mesi facendo leva sui nostri punti di forza: natura, relax, paesaggi, tradizioni – ha spiegato il sindaco Alessandro Polcri – nell’incontro di domani tracceremo le linee di una nuova strategia che poggia sul portale di Arezzo InTour e inserisce Anghiari in un contesto più ampio, come tappa da inserire in pacchetti provinciali e regionali”. Per seguire il webinar è possibile collegarsi alla pagina Facebook sia dell’Unione Montana della Valtiberina Toscana che del Meet Valtiberina.

