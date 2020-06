Sabato 6 giugno riaprono al pubblico le strutture diocesane

Sabato 6 giugno prossimo le strutture museali diocesane riapriranno al pubblico nel rispetto delle linee guida previste in materia anti covid DPCM (18 maggio 2020 anti Covid-19), Regione Umbria (22 maggio 2020 n. 28).

Ci siamo preparati – precisa Catia Cecchetti – per garantire la massima sicurezza agli operatori e naturalmente anche ai turisti che vorranno riprendere a visitare il Museo Diocesano e il Campanile cilindrico, l’Oratorio di San Crescentino a Morra di Città di Castello e la Madonna di Donatello nella Chiesa di San Francesco a Citerna.

In accordo con Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Città di Castello e il suo direttore Gian Franco Scarabottini, è stato stilato un regolamento d’accesso che alleghiamo alla presente.

Tutto è pronto per garantire le visite e le attività nel massimo rispetto delle disposizioni in vigore. La ecclesia card consentirà accessi agevolati ed indicazioni nel percorso di visita in città e nell’intera Regione Umbria e della vicina Toscana i cui confini sono stati riaperti mercoledì 3 giugno scorso.

Anche la programmazione culturale del periodo estivo è al vaglio per la sua fattibilità con riferimento al DPCM del 18 maggio 2020 in materia di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto e in spazi all’aperto.

Siamo pertanto pronti per accogliere in sicurezza tutti coloro che vorranno scoprire il ricco patrimonio ecclesiastico dell’Alta Valle del Tevere.

Orario di visita:

• Museo Diocesano e Campanile cilindrico: 10.00-13.00; sabato e domenica anche il pomeriggio dalle ore 15.30 alle 18.00 – chiuso il lunedì;

• Oratorio di San Crescentino Morra: (aperto su prenotazione 331 5793733);

• Madonna di Donatello Citerna: sabato e domenica 10.00-12.30/15.00-18.00 gli altri giorni su prenotazione 338 8817814.

Allegato: regolamento d’accesso alle strutture diocesane

Per informazioni: dott.ssa Catia Cecchetti 075 8554705 museo@diocesidicastello.it

fb Museo Duomo Città di Castello – instagram museodiocesanocdc

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati