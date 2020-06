“Parchi in movimento”, al via l’attività fisica gratuita all’aperto

“Parchi in movimento”: ripartono l’8 giugno i corsi estivi gratuiti di attività motoria organizzati dal Comune di Sansepolcro nelle aree verdi. Rispetto agli anni passati, l’iniziativa raddoppia: appuntamento il lunedì e il giovedì dalle 10 alle 11 e dalle 18,30 alle 19,30 al Parco Giardino di Viale Osimo. Chiunque può partecipare: è sufficiente presentarsi con un tappetino. Per informazioni, contattare l’Ufficio Manifestazioni e Sport allo 0575 732436.

“Oltre alla storicizzata attività invernale al Palazzetto, organizzata da Vivi Altotevere e aperta all’intera cittadinanza, come Comune da alcuni anni promuoviamo l’esercizio fisico anche d’estate, a maggior ragione adesso che stiamo uscendo dai mesi del Covid 19 – spiega l’assessore allo Sport Lorenzo Moretti – Con il progetto “Parchi in movimento”, quest’anno diamo anche l’opportunità alle varie società e associazioni sportive di fare richiesta di spazi all’aperto per svolgere le proprie attività, che altrimenti non sarebbe possibile fare in luoghi chiusi, viste le normative vigenti. Sono un esempio la Ssd Alterego, al Parco di via Montefeltro e I Corponauti al giardino di via XXV Aprile. Restiamo disponibili ad accogliere le richieste anche di altre realtà”.

Moretti ricorda che da oggi, mercoledì 3 giugno, riapre anche la pista di atletica con il tradizionale orario 8-20. La pista osserva la stessa normativa dei parchi. “L’importanza dello sport non la scopriamo certo oggi – conclude l’assessore – Ma l’invito è davvero di dedicare del tempo all’esercizio fisico, sia gli adulti che i bambini. Molte attività sono ripartite e vi aspettano”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati