Nuove disposizioni per le visite ai parenti nella struttura Muzi Betti

Da lunedì 8 giugno, la struttura tornerà a consentire la visita agli ospiti.

Le visite potranno essere compiute come da seguente calendario, redatto in ordine alfabetico, dal lunedì al sabato con orario compreso tra le 9,15 e le 11,45.

Gli ospiti verranno accompagnati all’esterno dell’Istituto dove potranno incontrare i visitatori, i quali dovranno indossare guanti e mascherina (se non dovessero disporne, verranno fornite in loco). Verrà inoltre effettuata la misurazione della temperatura corporea

Saranno a disposizione per la visita 10 minuti circa

I familiari di persone che non possono essere condotte fuori dall’Istituto sono pregati di contattare il reparto per concordare le modalità di visita.

La presente disposizione ha validità anche nella settimana successiva con le medesime condizioni,e può essere revocata in qualsiasi momento per esigenze sanitarie od organizzative.

Lunedì 8 e 15 da A a Cant

Martedì 9 e 16 da Card a Fiora

Mercoledì 10 e 17 da Fioru a Luc

Giovedì 11 e 18 da da M a Pan

Venerdì 12 e 19 da Par a Rossi E.

Sabato 13 e 20 da Rossi C. a V

Il Direttore Sanitario

Dott. Antonio Moni

Il Responsabile delle Attività Assistenziali

AFD Ascanio Graziotti

