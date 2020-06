Coronavirus inizia la fase 3: Bacchetta” un nuovo guarito, fondamentale la responsabilità individuale”

“L’aggiornamento di oggi registra un nuovo guarito e nessun nuovo positivo. A Città di Castello solo 4 persone positive, dato che conferma come il rispetto delle norme abbia dato buoni frutti e che il contagio si è fermato. Le riaperture che si sono verificate non hanno determinato una ripresa del virus. La Fase tre inaugurata oggi nasce sotto buoni auspici”. Ieri abbiamo festeggiato la Repubblica in maniera diversa dal solito ma sempre molto suggestiva in continuità con altre iniziative simile per sottolineare i valori che sottintendono al nostro vivere civile. Da oggi sostanzialmente c’è un ritorno più marcato alle libertà individuali. Da oggi quello che farà la differenza sarà la prudenza. I tifernati si sono comportati bene. I controlli delle forze dell’ordine ci sono stati ma tutto è avvenuto nel modo più responsabile possibile. Continuiamo a farlo con il distanziamento sociale, indossando le mascherine. Contemperiamo prevenzione e avvicinamento alla vita normale. Io sono fiducioso specie dopo il nuovo guarito di oggi. Speriamo che anche nei prossimi giorni continui così”.

