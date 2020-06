Insieme per Anghiari fa il punto sull’ultima seduta del parlamentino

All’ultimo Consiglio Comunale del 29.05 u.s. il nostro Gruppo si è astenuto sui due punti all’o.d.g. relativi alla rinegoziazione dei mutui ed alla ratifica della delibera di giunta n. 15 del 06.04.2020,con la quale sono stati recepiti i fondi del Governo centrale per gli aiuti alimentari. Rispetto a quest’ultima questione, il nostro gruppo ha motivato l’astensione stigmatizzando il fatto che sulle modalità di gestione delle risorse l’attuale maggioranza non abbia mai coinvolto le minoranze se non a decisioni già prese e, che, in ogni caso, il nostro Comune, riguardo ai buoni spesa, si sia mosso in grave ritardo, senza nemmeno la sensibilità di provvedere alla loro consegna entro la Santa Pasqua.

Esprimiamo soddisfazione per l’accoglimento, con voto unanime di tutto il Consiglio, della mozione che il nostro Gruppo ha presentato aderendo all’iniziativa della rete “Amministratori per l’Ambiente”, sul corretto smaltimento dei DPI (mascherine e dei guanti) usati in questa emergenza Covid. Recependo la mozione,l’Amministrazione comunale ha preso l’impegno di promuovere campagne di sensibilizzazione per un corretto smaltimento di questi dispositivi dal potenziale inquinante elevatissimo. Inoltre, dovranno essere predisposti raccoglitori dedicati in tutte le zone del paese a più alto rischio abbandono.

Rispetto alla nostra interrogazione sugli atti vandalici che hanno tristemente segnato il nostro Comune di recente, avvenuti per mano di soggetti minorenni, dietro la nostra richiesta di azioni repressive da parte del Comune, il Sindaco, comunicando peraltroun nuovo atto vandalico avvenuto in danno della pulsantiera dell’ascensore, ha preannunciato che l’amministrazione comunale si attiverà.

Infine, abbiamo presentato un’interrogazione urgente sulladelibera di Giunta n. 69 del 30.12.2019, pubblicata soltanto in data 13.05.2020, avente ad oggetto il riconoscimento di “indennità aggiuntive” al personale facente parte dello Staff del Sindaco a partire dal 1.01.2019. Con questo ultimo atto, al quale il Sindaco dovrà rispondere nel rispetto dei tempi previsti dal regolamento del Consiglio Comunale, abbiamo chiesto: Perché la delibera è stata pubblicata soltanto dopo quasi 5 mesi dalla sua adozione? Quando sono stati erogati gli emolumenti riconosciuti allo Staff del Sindaco visto e considerato che la delibera è diventata esecutiva soltanto in data 23.05.2020? Per quali ragioni la Giunta ha riconosciuto ai componenti dello Staff del Sindaco delle “indennità aggiuntive” a titolo di “trattamento economico adeguato al ruolo richiesto ai soggetti interessati” quando a tali soggetti, per legge, non possono che essere attribuite funzioni di indirizzo e di controllo proprie degli organi politici?

A questo ultimo riguardo, rimaniamo in attesa di risposte da parte del Sindaco nei termini di legge, la cittadinanza ha tutto il diritto di sapere.

