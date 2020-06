Patto Civico per San Giustino -Bocciato ODG su messa in sicurezza incrocio Via Tifernate e via Karl a Lama. Il problema? Per la soluzione temporanea, l’Amministrazione non voleva scadenze”.

“L’ordine del giorno presentato dal Gruppo consiliare Patto Civico durante il Consiglio Comunale svoltosi venerdì 29/05, inerente la richiesta di interventi urgenti, data la pericolosità dell’incrocio di Via tifernate con via Karl Marx a Lama, riporta il voto contrario dell’Amministrazione Comunale.



La richiesta era così formulata: “Voglia il Sindaco e la Giunta adottare, entro e non oltre due mesi dalla votazione del presente atto, misure idonee alla soluzione di quello che è ormai diventato un serio problema di sicurezza stradale del nostro territorio”, non veniva ritenuta approvabile per due ordini di motivi:

non si comprendeva la temporaneità della richiesta, data la presenza di un progetto di più ampio respiro; non era accettabile il termine temporale.

Chiesta la sospensione da parte della Capo gruppo Lucia Vitali, per cercare di risolvere tale incaglio, la risoluzione non arrivava proprio per la problematica inerente la tempistica, nonostante la proposta verbalmente rappresentata dal Consigliere Croci, fosse aderente in termini temporali a quello che era il parere tecnico rilasciato dal Comandate D’avenia.

“Siamo consapevoli dell’esistenza di un progetto previsto dalla Studio di viabilità approvato con delibera della Giunta municipale n.93 del 2016 e che per tale progetto siano stati stanziati dei fondi, ma al momento nulla è stato ancora fatto e gli incidenti, purtroppo si verificano lo stesso e con carattere anche gravoso.

Proprio per tale motivo, con l’ordine del giorno presentato tramite la Consigliere Veschi Luciana, si voleva impegnare l’Amministrazione a provvedere non oltre due mesi (che sarebbero potuti diventare anche quattro), alla messa in sicurezza seppur temporanea di tale tratto di strada, dato che la precedente sollecitazione fatta nel 2018 non aveva sortito alcun effetto.

La tempistica indicata però, è risultata troppo stringente per l’Amministrazione Comunale che quindi ha votato contro all’ordine del giorno rappresentato, eppure…Via Gubbio Docet.”

