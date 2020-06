Gaja Bonanno al master di alta professione di danza della Ormarslab

E’ successo tutto durante il LOCKDOWN “l’incontro” fra la ballerina Tifernate Gaja Bonanno dello Studio Danza Giubilei di Citta’ di Castello PG e il Maestro Francesco Gammino della ORMARSLAB di Milano. Durante la quarantena, Gaja seguiva regolarmente lezioni di danza nella piattaforma ONDANCE di Roberto Bolle; in seguito a numerose lezioni online e interattive il Maestro invita la ballerina a contattare la direzione della ORMARSLAB per farsi conoscere tramite video. Dopo aver sostenuto l’audizione e il colloquio online con il corpo docenti e i direttori Ornella Sberna e Gian Rametta, riceve l’esito positivo per l’ammissione al master triennale di alta professione della scuola. Le propongono di accedere direttamente al secondo anno accademico con borsa di studio direttamente assegnata dal Maestro Francesco Gammino, accelerandone così la crescita artistica, dato il suo bagaglio di esperienze e capacità riscontrate negli anni.

