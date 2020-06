Cooperativa Asad e Comune di Umbertide al lavoro per la progettazione dei Centri Estivi Lucignolo 2020Il

Il Comune di Umbertide e la Cooperativa Asad annunciano ai bambini e alle famiglie il ritorno dei centri estivi comunali con un divertente video pubblicato sulla pagina Facebook “I Lucignoli”.La Cooperativa Asad è infatti da tempo al lavoro, in sinergia con il Comune di Umbertide, per la progettazione dei Centri Estivi Lucignolo 2020.Un lavoro accurato e meticoloso, volto ad accogliere e rispettare tutte le norme e le misure previste dai DPCM, dalle linee guida e dalle procedure attuative di tutti gli enti e soggetti a cui il Centro Estivo dovrà far capo. Ma senza perdere di vista la professionalità, la qualità e tutte le sfaccettature che da sempre caratterizzano le proposte del centro “Lucignolo”.Nei prossimi giorni potrete trovare tutte le informazioni necessarie sul Sito del Comune di Umbertide e sulla pagina Facebook “I Lucignoli”.

