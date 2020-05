Da domani riapre al pubblico il front-office della Polizia Municipale

A partire dalla giornata di domani riapre al pubblico per le attività e servizi di front-office l’ufficio di Polizia Municipale collocato all’ingresso di Palazzo Bufalini in piazza Matteotti-Loggiato Gildoni dopo la fase di chiusura relativa ad emergenza Covid-19. Lunedì martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle ore 12 l’ufficio sarà dunque aperto al pubblico. “Un segnale importante di ripartenza in sicurezza ovviamente anche per importanti presidi pubblici e riferimento dei cittadini come la postazione della Polizia Municipale in centro storico che ha svolto e svolge un ruolo importante sopratutto in periodi di emergenza come quello attuale. Ringrazio per questo il Comandante Joselito Orlando e tutto il Corpo di Polizia sempre in prima linea nell’adempimento dei propri compiti amministrativi ed istituzionali. La Fase2, ora speriamo la Fase3 dunque riparte con concreti segnali di ritorno alla normalità”, ha precisato il vice sindaco e assessore alla Polizia Municipale, Luca Secondi.

