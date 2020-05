Toyota Material Handling Italia supporta la Protezione Civile

Toyota Material Handling ha donato al Gruppo Comunale di Protezione Civile di Città di Castello (PG) un veicolo commerciale. Il mezzo, precedentemente impiegato per l’assistenza post-vendita, sarà ora convertito per essere utilizzato dall’Unità Cinofila impegnata nella ricerca di persone scomparse.

Toyota Material Handling Italia, azienda specializzata in soluzioni tecnologiche avanzate per la movimentazione delle merci, ha donato all’Unità Cinofila del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Città di Castello un veicolo commerciale precedentemente utilizzato per l’assistenza post-vendita dei carrelli elevatori dei propri clienti. Il mezzo sarà riconvertito dai Volontari tifernati per poter ospitare le cucce trasportino dei cani addestrati ad operare nelle operazioni di ricerca in superficie nei casi, ad esempio, di persone scomparse.

La consegna ufficiale da parte dell’Amministratore Delegato di Toyota Material Handling Italia Leonardo Salcerini al presidente della Protezione Civile di Città di Castello Sandro Busatti è avvenuta questa mattina presso la sede del gruppo di volontariato.

«Da circa 26 anni, – ha precisato il Presidente Sandro Busatti – la nostra associazione è impegnata in tutti gli ambiti del sistema nazionale e locale di Protezione Civile, avendo preso parte ad operazioni di soccorso durante alluvioni o terremoti in tutta Italia, fino a contribuire all’assistenza della popolazione durante l’attuale emergenza sanitaria vissuta negli ultimi mesi con l’epidemia Covid-19.

Oggi siamo riusciti a costituire, anche una Unità Cinofila ma le nostre due nostre volontarie, Valeria e Elisa con i loro amici a quattro zampe Whily e Lina, non avevano ancora un automezzo attrezzato in cui spostarsi nel territorio».

In un periodo come quello attuale, questa operazione assume dunque un valore particolare.

«Siamo davvero lieti di poter offrire il nostro sostegno all’azione fondamentale che la Protezione Civile svolge quotidianamente sul territorio nazionale e locale. Un impegno straordinario del quale abbiamo avuto una forte testimonianza in questo periodo difficile dovuto all’emergenza sanitaria», ha commentato Salcerini, ed aggiunge «Per noi tutti e in particolare per me che sono di queste parti è dunque un autentico piacere poter sostenere una realtà che, da così tanto tempo, si prodiga volontariamente a beneficio del territorio».

