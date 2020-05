La rionale San Giacomo dona mascherine personalizzate al Campus Patrizi Baldelli Cavallotti di Città di Castello

In tempi di difficile emergenza sanitaria che come sappiamo ha investito anche le scuole, chiamate ad una complessa e necessaria riorganizzazione in vista del prossimo anno scolastico, l’International Campus Patrizi Baldelli Cavallotti di Città di Castello, ribadisce la sua vocazione territoriale di istituto da sempre in stretto contatto con le realtà associaztive dell’Alta Valle del Tevere. E nei giorni scorsi un altro imprtante sodalizio ha confernato questa sinergia con un prezioso gesto di solidarietà che vede protagonista la Società rionale San Giacomo che ha fatto dono alla scuola di mascherine personaliare e recanti il logo della società per dare supporto agli studenti. Un gesto di solidarietà importantissimo per la nostra comunità scolastica, come ha detto Il Dirigente, prof.ssa Marta Boriosi, che ha ringraziato il Preisdente della sociatà rionale Federico Fiorucci e il consigliere prof Daneile Bondi che si sono recati presso i locali della scuola per la consegna della prima tranche di mascherine. Un dono reso possibile anche grazie alla compartecipazione significativa del signor Maurizio Rossi della ditta tifernate Genesi che ha fornito le mascherine.

