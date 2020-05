PD Umbertide “fermiamo il degrado della nostra città. Utilizziamo tutte le risorse a disposizione”

Utiliziamo tutte le risorse che ci sono (e sono molte di più dei 300.000 che Carizia ci racconta)

Il comune di Umbertide ha a disposizione 600.000 € provenienti dalla rinegoziazione mutui decisa dal Governo nazionale, oltre ai risparmi da conferimento e servizio raccolta differenziata (negozi, aziende e professionisti chiusi per 3 mesi), risparmi mensa scolastica e risparmi trasporto scolastico (scuole chiuse da marzo) oltre ai risparmi di somme stanziate per varie iniziative programmate e non effettuate: insomma ci sarebbe da utilizzare circa 1.000.000 di € per le famiglie e imprese che hanno subito e stanno subendo la crisi economica derivante da covid19.

Proponiamo che le imprese per il periodo di chiusura siano esentate da pagamento della Tari e poi abbiano una riduzione del 50% sino al 31/12/2020. E gli esercizi commerciali vanno esentati anche per la Tosap oltre a quanto previsto dal Governo.

Proponiamo che per il 2020 siano esentati dal pagamento imu i fabbricati categoria D (capannoni, laboratori, ecc);

Proponiamo che sia costituito un fondo di solidarietà per la famiglie in difficoltà causa emergenza economica covid19 e che non riescono a pagare i tributi comunali.

Il PD e le opposizioni, al contrario di questa amministrazione, fanno fino in fondo la loro parte.Fermiamo tutti insieme il declino della nostra Città.

