Fondazione Prosperi e Iraci packaging donano mascherine pediatriche all’ospedale di Città di Castello

“La Fondazione Prosperi di Castagnola in collaborazione con l’Azienda Iraci Packaging, con sede in Milano, hanno donato al Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Città di Castello, per il tramite del Sindaco, Luciano Bacchetta, 100 mascherine, ad uso civile, sterilizzabili, da consegnare ai bambini al momento della dimissione dall’ospedale.

Alla breve ma sentita cerimonia di consegna, avvenuta presso la sede municipale oltre al sindaco Bacchetta hanno preso parte Leo e Roberto Prosperi, per la Fondazione Prosperi di Castagnola, con sede in Giano dell’Umbria, Rossano Bistoni, in rappresentanza dell’Azienda Produttrice Iraci Packaging, il coordinatore U.I.L. Alta Umbria, Federico Biagioli. La Fondazione ha comunicato al Sindaco Bacchetta la propria disponibilità “a voler contribuire ad eventuali future iniziative benefiche e, con l’occasione, il Presidente della Fondazione Prosperi, Leo Prosperi , ha omaggiato il sindaco con il Libro dedicato alla Beata Maria Luisa Prosperi.”

