Volley Città di Castello: la società del presidente Brozzi “nessuna nuova collaborazione, già al lavoro per programmare la prossima stagione”

La società Volley Città di Castello smentisce le notizie pubblicate in questi ultimi giorni sugli organi di stampa a proposito del futuro della società e di possibili nuove collaborazioni, ricordando come a far fede siano soltanto i propri comunicati ufficiali. La dirigenza biancorossa rende poi noto che è già al lavoro per programmare la prossima stagione agonistica.

