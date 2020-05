Sansepolcro: Di Marzo nuovo sostituto Direttore di Chirurgia

Francesco Di Marzo è il nuovo sostituto Direttore di Chirurgia Generale a Sansepolcro. Assumerà l’ incarico il 1 giugno. Romano, 44 anni, ha studiato nella capitale e si è laureato alla Sapienza. Dopo un’iniziale esperienza professionale nel Lazio, si è trasferito in Toscana presso l’Asl 1 di Massa Carrara, poi diventata la Usl nord ovest della Toscana. Dirigente medico di primo livello di chirurgia generale, ha lavorato negli ospedali della Lunigiana e poi in quello della Versilia a Lido di Camaiore. Si è perfezionato per un anno in chirurgia colorettale presso l’ateneo di Pisa ed ha partecipato come coautore alla stesura del documento regionale sulla sepsi. Tra le sue attuali collaborazioni, quella con l’Agenzia Regionale di Sanità per la gestione del rischio clinico e per il comitato “Infezioni Obiettivo Zero”. Al suo attivo negli ultimi tre anni oltre 1500 procedure di chirurgia mini-invasiva.

