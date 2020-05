Doppia luce al semaforo di via Ranieri, stop alle code. Adesso il verde è differenziato nelle due corsie

Da alcuni giorni, il semaforo di via Beato Ranieri a Sansepolcro ha una doppia luce, che consente il verde differenziato tra le due corsie. Si tratta di una modifica prevista dal nuovo Piano del traffico, in fase di sperimentazione dopo un lungo percorso di condivisione.

In fase di valutazione del nuovo Piano, si è notato che si creavano file anomale in determinati momenti della giornata esclusivamente nella corsia di destra. Quindi è stato deciso di mettere in campo questa novità della doppia luce.

“Grazie alla modifica, chi deve uscire e girare a destra per la Nazionale, avrà il semaforo verde anche durante la fase verde di chi scende da viale Francini. Questo amplia molto la fase di uscita, passando dai 20 secondi attuali a circa 35. L’effetto positivo sarà sicuramente d’impatto e, siamo convinti, risolutivo delle code anche quando il traffico tornerà alla normalità”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati