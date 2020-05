Prefettura di Perugia: Si intensificano i servizi di vigilanza e di controllo, lanciato anche appello al senso di responsabilità dei cittadini

Si è svolta oggi, presso la Prefettura-U.T.G. di Perugia, una riunione del Comitato Provinciale dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto, Claudio Sgaraglia, con la partecipazione, oltre che dei vertici provinciali delle Forze di Polizia, anche dell’Assessore alla Protezione Civile della Regione Umbria, Enrico Melasecche Germini, del Sindaco di Perugia, Andrea Romizi, del Presidente della Camera di Commercio e di Confcommercio, Giorgio Mencaroni, della Comandante della Polizia Municipale, Nicoletta Caponi, nonché della rappresentante della Provincia di Perugia.

In occasione delle prossime serate del fine settimana e di quelle del 2 giugno, sono state pianificate e coordinate tutte le misure opportune per assicurarne il pacifico e ordinato svolgimento, disponendo un rafforzamento dei presidi delle Forze di Polizia statuali e delle Polizie Municipali, nonché delle altre componenti coinvolte.

È stata, altresì, disposta l’intensificazione dei servizi di Polizia Stradale, in considerazione del possibile incremento del traffico, per vigilare attentamente sul rispetto delle norme del Codice della Strada, soprattutto in relazione al consumo di sostanze alcoliche.

Particolare attenzione sarà prestata, nell’ambito dei servizi di vigilanza e controllo del territorio, nei confronti degli esercenti che non rispetteranno le corrette modalità di erogazione dei servizi di somministrazione, che saranno immediatamente sanzionati.

In tale ottica è stato rivolto un invito alle Associazioni di categoria alla sensibilizzazione dei gestori dei locali pubblici affinchè richiamino l’attenzione degli avventori sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali e sulla pratica costante del distanziamento sociale, collaborando – in tal modo – con i vari attori del sistema sicurezza, verificando l’osservanza dei prescritti comportamenti anche all’esterno dei propri locali, per evitare ogni forma di assembramento.

Il Prefetto ha colto, quindi, l’occasione per ringraziare il Presidente della Camera di Commercio e di Confcommercio, Giorgio Mencaroni, per l’impegno in tal senso assicurato.

In tale prospettiva, inoltre, saranno ulteriormente sensibilizzati i Sindaci dei Comuni della Provincia al fine di assumere tutte le iniziative e le misure di competenza, necessarie per assicurare il contemperamento della salvaguardia della salute e della sicurezza urbana.

Il Prefetto ha richiamato, in particolare, l’attenzione dei giovani, già sensibilizzati anche dalle Università, a continuare a tenere quei comportamenti esemplari e responsabili, manifestati durante il periodo di lockdown, contemperando le esigenze di socialità con quelle connesse alla tutela della salute pubblica.

Il rispetto delle regole da parte di tutti i cittadini consentirà, infatti, di poter svolgere, in sicurezza, i momenti di interazione sociale e di assicurare la continuità delle attività dei pubblici esercizi.

