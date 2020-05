Pd Umbertide “si stanno riattivando i servizi sanitari, a quando la riapertura della RSA? Carizia si attivi!”

“Con diverse DGR e provvedimenti della direzione generale si stanno lentamente riattivando i servizi sanitari sospesi in seguito all’emergenza Covid19. Ancora non è chiaro quando verrà riattivato il servizio di RSA presso l’ospedale di Umbertide, mentre è chiaro a tutti quanto questo servizio sia fondamentale per il supporto alle famiglie nella gestione del paziente fragile.

Nel nostro territorio fortunatamente l’epidemia ha avuto una diffusione contenuta ed il sistema ospedaliero ha tenuto, grazie soprattutto alla professionalità e dedizione degli operatori sanitari. Proprio per questo riteniamo necessario riattivare urgentemente i servizi sospesi dell’ospedale di Umbertide a partire dalla RSA. Abbiamo bisogno di non perdere nessun servizio. Il nostro è un ospedale di comunità che deve svolgere le funzioni fondamentali a supporto dei cittadini. Il Servizio di RSA è stata una conquista che grazie alla professionalità e dedizione di chi vi opera è stato un aiuto, un supporto vero a tante famiglie umbertidesi.

Torneremo a chiedere lumi al Sindaco affinché, in quanto rappresentante pro-tempore di tutta la comunità, e nonostante abbia votato contro la risoluzione delle opposizioni sul ripristino del servizio, si attivi presso la direzione dell’Usl Umbria 1 per fare riattivare il prima possibile il servizio di RSA, presso i locali in cui era già attivo, con lo stesso numero di posti letto”.

