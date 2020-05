L’Associazione MEDEM indice un bando per autori di monologhi teatrali

L’associazione Culturale MEDEM di Città di Castello (www.medem.it) promuove la prima edizione del concorso per monologhi teatrali “VOCI DAL CORRIDOIO”.

Scopo del concorso è promuovere la scrittura drammaturgica teatrale e dare la possibilità agli autori del testo di vedere rappresentato il loro monologo, in uno spazio teatrale, il teatro Astra di San Giustino (PG), davanti al pubblico, dagli attori individuati dalla nostra compagnia.

A tal fine è indetto un bando per la selezione di 3/4 monologhi inediti che, alla presenza degli autori, saranno eseguiti durante una serata pubblica sabato 10 ottobre 2020.

La partecipazione alla selezione è aperta a tutti e il tema del titolo “VOCI DAL CORRIDOIO” fa riferimento ad una ambientazione prettamente casalinga, legata alle stanze di un’abitazione (ambiente particolarmente possibile da studiare ed analizzare in in periodo di “reclusione”), tuttavia può essere inteso anche come “voci di corridoio”.

Il bando è consultabile e scaricabile dalla pagina facebook dell’associazione medem o dal sito http://www.medem.it. Per partecipare alle selezioni inviare la propria candidatura entro il 31 luglio 2020.

La giuria è composta da Mauro Silvestrini (della compagnie teatrale Medem), Nicola Falocci (della compagnia “La Sarabanda Teatro”, attore e regista), Angela Ambrosini (autrice e poetessa), Samuele Chiovoloni (autore e regista teatrale) e dagli attori della compagnia incaricati della messa in scena. Entro il 09 agosto saranno rese note le opere finaliste.

Sarà il pubblico presente la sera del 10 ottobre ad assisterealla messa in scena dei monologhi e decretare il miglioreche sarà premiato.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti si può contattare il direttore organizzativo Mauro Silvestrini via mail a info@medem.it o telefonicamente al 3931492045.

