Due ore del proprio lavoro per acquistare tre barelle all’ospedale di Città di Castello. Bel gesto dei dipendenti della CMC

Anche in questa faticosa situazione, frutto di una pandemia che ha creato enormi disagi, fa piacere registrare iniziative di solidarietà che, pur nel loro piccolo, riescono a trasmettere segnali positivi. L’idea è partita da un dipendente CMC e subito ha raccolto l’entusiasmo di quasi tutte le maestranze dell’ azienda tifernate, fondata da Giuseppe Ponti e guidata dal figlio Francesco, che ha appoggiato con calore il progetto: donare 2 ore del proprio lavoro a favore dell’ospedale di Città di Castello in un momento così difficile a causa dell’emergenza creata dal Covid19. La CMC peraltro non è nuova ad iniziative del genere a dimostrazione di quanto proprietà e dipendenti siano in sintonia sui temi sociali. Encomiabile è stata la generosità dei lavoratori: il raccolto, fatto in poco più di 20 giorni, è stato di 5.172 euro. L’azienda, in accordo con i responsabili di riferimento della ASL1, sta acquistando 3 barelle complete di tutti gli accessori richiesti. Il costo totale della donazione è di 5.531,72 euro. La consegna dei dispositivi medici all’Ospedale di Città di Castello verrà fatta a breve da una delegazione di dipendenti CMC

